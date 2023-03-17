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Голосування в "Дії": українці обрали нову назву для Південної залізниці

Фото: українці обрали нову назву для Південної залізниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У додатку "Дія" завершилося голосування щодо перейменування Південної залізниці. Більшість українців обрали назву Харківська залізниця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри у Telegram.

Загалом в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів "Дії".

Голоси розподілились так:

  • Харківська залізниця - 335,6 тисяч голосів;
  • Слобожанська залізниця - 234,7 тисяч голосів;
  • Східна залізниця - 232,5 тисячі голосів;
  • Слобідська залізниця - 57,4 тисячі голосів.

Опитування пройшло в межах масштабного проєкту Укрзалізниці "Залізна українізація", головна мета якого повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.

Нагадаємо, нещодавно українці обрали нову назву для Південно-Західної залізниці - Центральна залізниця.

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