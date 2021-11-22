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Голосование закона о столице откладывается, власти не могут найти достаточно голосов, - эксперт

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 18:52
Голосование закона о столице откладывается, власти не могут найти достаточно голосов, - эксперт Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

У власти не хватает голосов для голосования за закон о столице. Поэтому обсуждается вариант отложить рассмотрение этого вопроса на следующий год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата VIII созыва, экс-председателя Комитета избирателей Украины Александра Черненко.

"В прошлый четверг Рада так и не смогла утвердить спецпроцедуру для голосования за закон о столице", - сообщил Черненко.

Он видит несколько причин, по которым народные депутаты отказываются голосовать за закон о столице в действующей редакции.

"Во-первых, со снятием Кличко с поста главы КГГА (а закон, по сути, об этом) могут возникнуть проблемы. "Слуги" понимают, что Кличко - не Разумков, которого отставили с первого раза. Здесь так просто не получится. Сам Кличко вооружился выводами Совета Европы, решениями Конституционного суда Украины и настроениями киевлян", - отметил Черненко.

Вторая причина, по словам эксперта, - это опасение нардепов за предстоящую расплату. Именно поэтому голосов за закон не хватает.

"Какой бы активной ни была сегодня работа по принуждению к голосованию, даже самые конвертные "слуги" понимают, что быть оштрафованным на одну зарплату - менее опасно, чем проголосовать и уйти под статью, когда власть изменится. В-третьих, основной аргумент не желающих голосовать от "слуг" - голосов за закон о столице, а по сути против Кличко нет и в других фракциях и группах", - заявил
Черненко.

Как сообщалось, вопрос принятия закона о столице, который восстановит роль местного самоуправления в Киеве, актуален уже более 7 лет. Это важно для воплощения в жизнь реформы децентрализации.

Напомним, в 2019 году Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "Про Киев - столицу Украины".

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