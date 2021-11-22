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Голосування закону про столицю відкладається, влада не може знайти достатньо голосів , - експерт

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 18:52
Голосування закону про столицю відкладається, влада не може знайти достатньо голосів , - експерт Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У влади не вистачає голосів для голосування за закон про столицю. Через це обговорюється варіант відкласти розгляд цього питання на наступний рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата VIII скликання, екс-голови Комітету виборців України Олександра Черненка.

"Минулого четверга Рада так і не змогла затвердити спецпроцедуру для голосування за закон про столицю", - повідомив Черненко.

Він бачить декілька причин, чому народні депутати відмовляються голосувати за закон про столицю у чинній редакції.

"По-перше, зі зняттям Кличка з посади голови КМДА (а закон, по суті, про це) можуть виникнути проблеми. Слуги розуміють, що Кличко - не Разумков, якого відставили з першого разу. Тут так просто не вийде. Сам Кличко озброївся висновками Ради Європи, рішеннями Конституційного суду України та настроями киян", - зазначив Черненко.

Друга причина, за словами експерта, - це побоювання нардепів за майбутню розплату. Саме тому голосів за закон не вистачає.

"Якою б активною не була сьогодні робота з примусу до голосування, навіть найконвертніші слуги розуміють, що бути оштрафованим на одну зарплату – менш небезпечно, ніж проголосувати і піти під статтю, коли влада зміниться. По-третє, основний аргумент тих, хто не бажає голосувати від «слуг» - голосів за закон про столицю, а по суті, проти Кличка немає і в інших фракціях та групах", - заявив
Черненко.

Як повідомлялось, питання ухвалення закону про столицю, який відновить роль місцевого самоврядування у Києві, актуальне вже понад 7 років. Це є важливим для втілення в життя реформи децентралізації.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект №2143-3 "Про місто Київ - столицю України".

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