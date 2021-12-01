Голосование на выборах через интернет: как к этому относятся украинцы

В конце ноября 2021 года большинство украинцев (65,9%) негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через интернет. О позитивном отношении заявили 29% опрошенных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Среди всех возрастных категорий преобладает негативное отношение. Но в то же время чем моложе респонденты, тем лучше отношение к дистанционному голосованию через интернет.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 26-29 ноября 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод-телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.