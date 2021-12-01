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Голосування на виборах через інтернет: як до цього ставляться українці

Автор: Олександр Білоус

Наприкінці листопада 2021 року більшість українців (65,9%) негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет. Про позитивне ставлення заявили 29% опитаних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Серед усіх вікових категорій переважає негативне ставлення. Але водночас чим молодші респонденти, тим краще ставлення до дистанційного голосування через інтернет.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 26-29 листопада 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

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