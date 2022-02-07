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Не голосование. Кабмин поручил запустить опросы в "Дие"

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 20:36
Не голосование. Кабмин поручил запустить опросы в "Дие" Фото: в приложении "Дия" запустят опросы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украина утвердил порядок поведения опросов в мобильном приложении "Дия". Отдельно уточняется, что это не является механизмом электронного голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

В частности, сегодня был утвержден порядок проведения опросов по инициативам, направленным на решение вопросов государственного управления в различных сферах общественной жизни.

А Министерству цифровой трансформации поручили в трехмесячный срок обеспечить техническую возможность проведения опроса на портале и в мобильном приложении "Дия".

В утвержденном порядке уточняется, что такие опросы не являются голосованием, предусмотренным законом "О всеукраинском референдуме", и не выборами, предусмотренными Избирательным кодексом.

Опросы могут проводиться для всех пользователей "Дии" или для отдельных категорий пользователей в соответствии с заказом.

Вопросы могут отображаться в текстовой, графической и аудиовизуальной форме. Но (как и варианты ответов) не могут противоречить положениям Конституции, принципам и нормам международного права, ограничивать конституционные права и свободы, быть направленными на ликвидацию независимости Украины и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что "Дия" готовится к презентации новых услуг, которая запланирована на 8 февраля.

Также стало известно, что в приложении запускают новые функции.

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Кабинет Министров Украины Дия
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