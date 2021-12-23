"Дия" запускает две новые функции: как записаться на бета-тест

В приложении "Дия" запускается две новые функции. В частности, PhotoID и опросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дия" .

Так, "Дия" запускает бета-тест PhotoID "без гимнастики для шеи" и опросы, которые станут инструментом е-демократии.

Как присоединиться к бета-тесту

Для того чтобы принять участие в бета-тестировании новых функций необходимо перейти по ссылке https://team.diia.gov.ua и зарегистрироваться.

"Когда бета станет доступной для вас, мы отправим письмо с подробными инструкциями на email", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что стать тестировщиком можно как одной новой функции, так и двух сразу.

"Однако, обратите внимание, что для тестирования PhotoID у вас должен быть биометрический документ в "Дия" - ID-карта или загранпаспорт", - говорится в сообщении.