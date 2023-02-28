У Голосіївському районі Києва були вибухи та пожежа: є постраждалий

В Києві сталась пожежа в одній з будівель Голосіївського району. Усі служби вже працюють на місці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.
Він також повідомив, що в результаті пожежі постраждала одна людина.
Оновлено 15:50.
Кличко повідомив, що пожежу загасили. Кількість постраждалих не зросла.
Нагадаємо, днями пожежа сталась на одному з підприємств у Подільському районі.
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