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У Голосіївському районі Києва були вибухи та пожежа: є постраждалий

Фото: в Києві розпочалась пожежа (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Каріна Левицька

В Києві сталась пожежа в одній з будівель Голосіївського району. Усі служби вже працюють на місці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

Він також повідомив, що в результаті пожежі постраждала одна людина.

Оновлено 15:50.

Кличко повідомив, що пожежу загасили. Кількість постраждалих не зросла.

Нагадаємо, днями пожежа сталась на одному з підприємств у Подільському районі.

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КиївВіталий КличкоПожежа