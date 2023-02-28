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В Голосеевском районе Киева были взрывы и пожар: есть пострадавший

Фото: в Киеве начался пожар (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве произошел пожар в одном из зданий Голосеевского района. Все службы уже работают на месте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Он также сообщил, что в результате пожара пострадал один человек.

Обновлено 15:50.

Кличко сообщил, что пожар был потушен. Число пострадавших не возросло.

Напомним, на днях пожар произошел на одном из предприятий в Подольском районе.

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КиевВиталий КличкоПожар