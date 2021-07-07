Голосеевского стрелка задержали, на него завели дело

Мужчину, который сегодня устроил стрельбу в Киеве, задержали. На него открыто уголовное дело за покушение на жизнь правоохранителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника полиции Киева Андрея Крищенко.
"Проводились переговоры, он не открывал, хотя полицейские его неоднократно предупреждали… Угрожал открывать огонь и в самом конце угрожал, и был слышен запах бензина, поджечь. Учитывая все эти обстоятельства, было принято решение о начале штурма… Наши сотрудники зашли и задержали его", - отметил Крищенко.
По его словам, в квартире также находилась женщина, ее статус уточняется, но она не была заложником. Самого мужчину уже доставили в районное управление полиции и предоставили медицинскую помощь.
Крищенко добавил, что по предварительным данным, он стрелял из незарегистрированного ружья. Было не менее двух выстрелов сквозь двери.
"Работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное дело - покушение на жизнь работника правоохранительного органа", - добавил начальник киевской полиции.
Крищенко уточнил, что в результате стрельбы был ранен патрульный полицейский и гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта.
Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе мужчина открыл стрельбу и ранил двух человек. Позже стало известно, что конфликт связан с квартирным вопросом, огонь открыл владелец квартиры, которую якобы незаконно продали на платформе СЕТАМ.