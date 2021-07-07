Голосіївського стрілка затримали, на нього завели справу

"Проводилися переговори, він не відкривав, хоча поліцейські його неодноразово попереджали ... Погрожував відкривати вогонь і наприкінці погрожував, і було чути запах бензину, підпалити. З огляду на всі ці обставини, було прийнято рішення про початок штурму ... Наші співробітники зайшли і затримали його" , - зазначив Крищенко.

За його словами, в квартирі також перебувала жінка, її статус уточнюється, але вона не була заручником. Самого чоловіка вже доставили до районного управління поліції і надали медичну допомогу.

Крищенко додав, що за попередніми даними, він стріляв з незареєстрованої рушниці. Було не менше двох пострілів крізь двері.

"Працює слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальну справу - замах на життя працівника правоохоронного органу", - додав начальник київської поліції.

Крищенко уточнив, що в результаті стрілянини було поранено патрульного поліцейського і цивільного, який представляє одну зі сторін квартирного конфлікту.