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Голосіївського стрілка затримали, на нього завели справу

Автор: РБК-Україна

Чоловіка, який сьогодні влаштував стрілянину в Києві, затримали. На нього відкрито кримінальну справу за замах на життя правоохоронця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

"Проводилися переговори, він не відкривав, хоча поліцейські його неодноразово попереджали ... Погрожував відкривати вогонь і наприкінці погрожував, і було чути запах бензину, підпалити. З огляду на всі ці обставини, було прийнято рішення про початок штурму ... Наші співробітники зайшли і затримали його" , - зазначив Крищенко.

За його словами, в квартирі також перебувала жінка, її статус уточнюється, але вона не була заручником. Самого чоловіка вже доставили до районного управління поліції і надали медичну допомогу.

Крищенко додав, що за попередніми даними, він стріляв з незареєстрованої рушниці. Було не менше двох пострілів крізь двері.

"Працює слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальну справу - замах на життя працівника правоохоронного органу", - додав начальник київської поліції.

Крищенко уточнив, що в результаті стрілянини було поранено патрульного поліцейського і цивільного, який представляє одну зі сторін квартирного конфлікту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі чоловік відкрив стрілянину і поранив двох людей. Пізніше стало відомо, що конфлікт пов'язаний з квартирним питанням, вогонь відкрив власник квартири, яку нібито незаконно продали на платформі СЕТАМ.

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