В "Голосе" рассказали о трех последовательных шагах судебной реформы

"Любые попытки назначения судей Конституционного суда при отсутствии прозрачного конкурса, а также увольнение вопреки Конституции не имеют смысла и лишь углубляют кризис", - отмечает Андрей Осадчук.

Второй шаг плана судебной реформы от "Голоса" - обновление органов судейского управления.

"Очистить судейский корпус должны люди, достойные доверия, не запятнанные коррупционными скандалами. Поэтому Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия должны получить новый состав и сбалансированные полномочия", - добавляет заместитель председателя партии "Голос".

Третий шаг плана - очистка всей судебной системы за новыми прозрачными процедурами через обновленные органы судейского самоуправления.

Невозможно неконституционными методами обеспечить конституционный порядок. Партия "Голос" и Венецианская комиссия уже более 6 месяцев подчеркивают, что Украина в первую очередь должна установить качественную процедуру независимого отбора кандидатов в судьи Конституционного суда", - отметил Осадчук.

Без новой процедуры любые новые назначения, а так же создание вакансий лишены смысла и является углублением кризиса, считают в партии.

"К тому же, такими увольнениями и назначениями новых судей вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и положениям Конституции президент, фактически, захватывает контроль над Конституционным судом", - добавляет Осадчук.

В то же время в партии убеждены, что план "Голоса" предлагает комплексную судебную реформу и действенные изменения.

"Мы активно работаем над тем, чтобы наши предложения были учтены, а создание справедливой судебной системы стало реальным", - резюмирует нардеп.