У "Голосі" розповіли про три послідовні кроки судової реформи

"Будь-які спроби призначення суддів Конституційного суду за відсутності прозорого конкурсу, а також звільнення всупереч Конституції не мають сенсу і лише поглиблюють кризу", - зазначає Андрій Осадчук.

Другий крок плану судової реформи від "Голосу" - оновлення органів суддівського врядування.

"Очищати суддівський корпус повинні люди, гідні довіри, не заплямовані корупційними скандалами. Тому Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя мають отримати новий склад і збалансовані повноваження", - додає заступник голови партії "Голос".

Третій крок плану - очищення всієї судової системи за новими прозорими процедурами через оновлені органи суддівського самоврядування.

Неможливо неконституційними методами забезпечити конституційний порядок. Партія "Голос" і Венеційська комісія вже понад 6 місяців наголошують на тому, що Україна першочергово повинна встановити якісну процедуру незалежного добору кандидатів у судді Конституційного суду", - наголосив Осадчук.

Без нової процедури будь-які нові призначення, а так само і створення вакансій позбавлені сенсу і є поглибленням кризи, вважають в партії.

"Щобільше, такими звільненнями й призначеннями нових суддів на порушення рекомендацій Венеційської комісії та Конституції президент, фактично, захоплює контроль над Конституційним судом", - додає Осадчук.

Водночас в партії переконані, що план "Голосу" пропонує комплексну судову реформу і дієві зміни.

"Ми активно працюємо над тим, щоб наші пропозиції були враховані, а створення справедливої судової системи стало реальним", - резюмує нардеп.