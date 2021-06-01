В "Голосе" прокомментировали ограничение оборота пластиковых пакетов в Украине

Принятый сегодня Верховной радой законопроект об ограничении оборота тонких пластиковых пакетов в Украине, сверхважный на пути к безопасной окружающей среде. Однако, следующим шагом обязательно должен быть полный отказ от вредного одноразового пластика.

"Пакет не нужен! Наконец после годового режима ожидания парламент дошел до рассмотрения законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов. 297 "за"! А это означает, что учреждения розничной торговли, общественного питания и услуг получили четкий запрет от государства на распространение - продажу или предоставление безвозмездно - любых пластиковых пакетов до 50 микрометров и всех оксорозкладних. Это те известные нам всем пакеты-маечки, которые сейчас везде", - прокомментировала она.

Кроме того, Леся Василенко предложила представителям бизнеса альтернативу.

"До вступления в силу бизнеса стоит найти выгодную альтернативу для своих клиентов: экосумки - удобные и практичные; плетеные сумки-авоськи - все, как любили наши бабушки; бумажные пакеты, пакеты из крафт-бумаги, оберточная бумага; тканевые мешочки - прекрасно подойдут для сыпучих продуктов, и даже пакеты из сухих листьев тоже производят в Украине", - добавила нардеп.

Так, принятым законом №2051-1 запрещается использовать сверхтонкие, тонкие, оксораскладные пластиковые пакеты. Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Принятый документ предусматривает постепенное введение ограничений.