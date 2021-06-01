У "Голосі" прокоментували обмеження обігу пластикових пакетів в Україні

Ухвалений сьогодні Верховною радою законопроект щодо обмеження обігу тонких пластикових пакетів в Україні, надважливий на шляху до безпечного довкілля. однак, наступним кроком обов’язково має бути повна відмова від шкідливого одноразового пластику.

"Пакет не потрібен! Нарешті після річного режиму очікування парламент дійшов до розгляду законопроекту про обмеження обігу пластикових пакетів. 297 "за"! А це означає, що установи роздрібної торгівлі, громадського харчування та послуг отримали чітку заборону від держави на поширення - продаж або надання безоплатно - будь-яких пластикових пакетів до 50 мікрометрів та всіх оксорозкладних. Це ті відомі нам усім пакети-маєчки, які зараз скрізь", - прокоментувала вона.

Крім того, Леся Василенко запропонувала представникам бізнесу альтернативу.

"До набрання чинності бізнесу варто знайти вигідну альтернативу для своїх клієнтів: екосумки - зручні та практичні; плетені сумки-сіточки - усе, як любили наші бабусі; паперові пакети, пакети з крафт-паперу, обгортковий папір; тканинні мішечки - чудово підійдуть для сипучих продуктів, і навіть пакети з сухого листя теж виробляють в Україні", - додала нардеп.

Так, ухваленим законом №2051-1 забороняється використовувати надтонкі, тонкі, оксорозкладні пластикові пакети. Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Ухвалений документ передбачає поступове введення обмежень.