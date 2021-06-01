У "Голосі" прокоментували обмеження обігу пластикових пакетів в Україні
Ухвалений сьогодні Верховною радою законопроект щодо обмеження обігу тонких пластикових пакетів в Україні, надважливий на шляху до безпечного довкілля. однак, наступним кроком обов’язково має бути повна відмова від шкідливого одноразового пластику.
Про це заявила народний депутат "Голосу", членкиня комітету з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко.
"Пакет не потрібен! Нарешті після річного режиму очікування парламент дійшов до розгляду законопроекту про обмеження обігу пластикових пакетів. 297 "за"! А це означає, що установи роздрібної торгівлі, громадського харчування та послуг отримали чітку заборону від держави на поширення - продаж або надання безоплатно - будь-яких пластикових пакетів до 50 мікрометрів та всіх оксорозкладних. Це ті відомі нам усім пакети-маєчки, які зараз скрізь", - прокоментувала вона.
Крім того, Леся Василенко запропонувала представникам бізнесу альтернативу.
"До набрання чинності бізнесу варто знайти вигідну альтернативу для своїх клієнтів: екосумки - зручні та практичні; плетені сумки-сіточки - усе, як любили наші бабусі; паперові пакети, пакети з крафт-паперу, обгортковий папір; тканинні мішечки - чудово підійдуть для сипучих продуктів, і навіть пакети з сухого листя теж виробляють в Україні", - додала нардеп.
Так, ухваленим законом №2051-1 забороняється використовувати надтонкі, тонкі, оксорозкладні пластикові пакети. Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.
Ухвалений документ передбачає поступове введення обмежень.
Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало, що в Україні будуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Верховна рада остаточно заборонила їх обіг.
Закон набуде чинності 1 січня 2022 року, а протягом шести місяців Кабінет міністрів має розробити підзаконні акти.
За перехідний період ресторани, кафе і супермаркети, мають перейти на безпечні пакети та торбинки багаторазового використання, причому всі пакети, які не відповідають вимогам новоприйнятого закону, підлягають вилученню з обігу.