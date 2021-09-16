В "Голосе" проанализировали все предложения относительно изменения расходов в бюджет-2021

Власть не солгала об окончании "эпохи бедности" в своих предвыборных обещаниях. Только не уточнила, для кого именно эта эпоха закончится. И судя по предложенным коалицией изменениям в бюджет на 2021 год, благодаря государству жизнь к лучшему изменится разве что для депутатов-мажоритарщиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Голос" в Верховной раде Ярослава Железняка.

"Представители коалиции внесли законопроект о выделении 12 млрд грн на субсидии. Кажется, большая сумма. Но если посчитать, сколько это будет для каждого гражданина субсидианта, получается 4137 грн до конца года. Для кого же тогда закончилась"эпоха бедности"?" - отметил Ярослав Железняк.

Народный депутат проанализировал все предложения законопроекта по изменениям расходов в бюджет-2021. Вместо того, чтобы погасить долги, увеличить субсидии, наконец покрыть выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, 4 млрд грн заложили на округа депутатов-мажоритарщиков.

"Округов всего 250, и если разделить среди них 4 млрд, то оказывается, что субсидианты получат 4 тыс. грн., а депутаты на свои округа - по 16 млн грн. Совсем несправедливо складывается. Возможно, стоит вместо депутатов отдать деньги напрямую людям? Чтобы точно не потерялись на пути между депутатами и людьми", - возмутился Железняк.