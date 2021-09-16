У "Голосі" проаналізували всі пропозиції законопроекту щодо змін видатків до бюджету-2021

Влада не збрехала щодо закінчення "епохи бідності" у своїх передвиборчих обіцянках. Тільки не уточнила, для кого саме ця епоха закінчиться. І судячи з запропонованих коаліцією змін до бюджету на 2021 рік, завдяки державі життя на краще зміниться хіба що для депутатів-мажоритарників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Голос" у Верховній раді Ярослава Железняка.

"Представники коаліції внесли законопроект про виділення 12 мільярдів грн на субсидії. Здається, велика сума. Але якщо порахувати, скільки це буде для кожного громадянина-субсидіанта, виходить 4 137 грн до кінця року. Для кого ж тоді закінчилась "епоха бідності"?", - зазначив Ярослав Железняк.

Народний депутат проаналізував всі пропозиції законопроекту по змінах видатків до бюджету-2021. Замість того, щоб погасити борги, збільшити субсидії, нарешті покрити виплати медикам, які борються з коронавірусом, 4 млрд грн заклали на округи депутатів-мажоритарників.

"Округів всього 250, і якщо розділити серед них 4 мільярди, то виявляється, що субсидіанти отримають 4 тис. грн., а депутати на свої округи - по 16 млн грн. Зовсім несправедливо складається. Можливо, варто замість депутатів віддати гроші напряму людям? Щоб точно не загубилися на шляху між депутатами та людьми", - обурився Железняк.