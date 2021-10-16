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В "Голосе" призвали отменить результаты голосования за закон об олигархах

Автор: Артем Горовенко

Фракция "Голос" призывает решить проблему закона об олигархах путем отмены результатов голосования на ближайшем пленарном заседании.

Об этом заявила народный депутат, лидер партии Кира Рудык в эфире "Украина 24".

"Прежде всего, юридически у нас есть первый шаг - во вторник будут вынесены постановления об отмене этого закона, мы, конечно, будем их поддерживать", - заявила нардеп.

Она отметила, что идея закона о деолигархизации осквернена.

"Сейчас та же форма и тот смысл, которые были приняты, они, во-первых, не будут работать, а во-вторых, количество преступлений, которые были допущены во время приема и во время подписания - они абсолютно нивелируют возможность этого закона работать", - добавила Рудык.

Она также призвала парламент дождаться выводов Венецианской комиссии по его законопроекту.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

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