В "Голосі" закликали скасувати результати голосування за закон про олігархів

"Перш за все, юридично у нас є перший крок - у вівторок будуть винесені постанови про скасування цього закону, ми, звичайно, будемо їх підтримувати", - заявила нардеп.

Вона зазначила, що ідея закону про деолігархізацію спаплюжена.

"Зараз та форма і той зміст, які були прийняті, вони, по-перше, не будуть працювати, а по-друге, кількість злочинів, які були допущені під чай прийняття і під час підписання - вони абсолютно нівелюють можливість цього закону працювати", - додала Рудик.

Вона також закликала парламент дочекатися висновків Венеційської комісії щодо його законопроекту.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.