"Голос" виступив проти добудови атомних енергоблоків: у чому причина

Зокрема, Совсун дорікнула премʼєр-міністру Денису Шмигалю, що має листи від представників делегації Єврокомісії та американського посольства про те, що ті не підтримують таке рішення.

Своєю чергою, міністр Герман Галущенко заявив: "Що стосується позиції клерків середньої ланки представництва ЄК, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

У відповідь на це представники фракції "Голос" заявили про намір блокувати роботу парламенту.

Як відомо, Міненерго та "Енергоатом" ініціювали низку масштабних енергетичних проєктів, як-от будівництво чотирьох нових атомних реакторів на ХАЕС, щоб компенсувати енергетичні потужності, втрачені через тимчасову окупацію Запорізької АЕС.

Проти добудови двох нових енергоблоків виступали екозахисники, інші ж критики вказували на невчасність цих проєктів під час війни.