"Голос" выступил против достройки атомных энергоблоков: в чем причина

В частности, Совсун упрекнула премьер-министра Дениса Шмыгаля, что имеет письма от представителей делегации Еврокомиссии и американского посольства о том, что те не поддерживают такое решение.

В свою очередь, министр Герман Галущенко заявил: "Что касается позиции клерков среднего звена представительства ЕК, Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство".

В ответ на это представители фракции "Голос" заявили о намерении блокировать работу парламента.

Как известно, Минэнерго и "Энергоатом" инициировали ряд масштабных энергетических проектов, таких как строительство четырех новых атомных реакторов на ХАЭС, чтобы компенсировать энергетические мощности, утраченные из-за временной оккупации Запорожской АЭС.

Против достройки двух новых энергоблоков выступали экозащитники, другие же критики указывали на несвоевременность этих проектов во время войны.