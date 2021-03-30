"Голос" требует уволить Степанова с должности главы Минздрава, - Рудик

"За год - а сегодня ровно год, как Степанова назначили министром здравоохранения - у него так и не появился план, как противодействовать распространению COVID-19. Партия "Голос" убеждена: оставлять на должности Максима Степанова - преступление против украинского народа. Максим Степанов должен понести персональную политическую ответственность за многочисленные провалы на каждом этапе борьбы с пандемией коронавируса. Любители не смогли спасти страну от пандемии. Они должны уйти и освободить место компетентным и честным людям, для которых важными будут человеческие жизни, а не политические рейтинги", - заявила Рудик.

Поэтому, по ее словам, депутаты "Голоса" вновь инициируют отставку главы Минздрава, за которую уже собрано более 100 голосов.

Кроме того, Рудик зарегистрировала постановление об осуждении бездействия Кабинета министров и других органов государственной власти.

В ней партия призывает персонально премьера Дениса Шмыгаля и министра Максима Степанова немедленно доложить в парламенте об актуальной эпидемиологической ситуации, в частности, о готовности медицинской системы к третьей волне коронавируса, выполнении плана вакцинации и закупке вакцины, а также обеспечении комплекса экономических мер по поддержке предпринимателей.

"У "Голоса" есть национальный план вакцинации, и мы призываем правительство использовать его готовые и действенные принципы работы. Мы знаем как быстро и эффективно провести вакцинацию, и, что главное, сохранить жизни миллионам украинцев", - добавила лидер "Голоса".

По ее словам, Украина имеет мощности для массового бесперебойного вакцинации. Но не имеет "адекватного министра здравоохранения, способного организовать простейшие управленческие процессы". Например, закупить вакцины одновременно с Польшей, Канадой, Израилем и остальным цивилизованным миром.

"Мы требуем от правительства увольнения Максима Степанова с должности министра, налаживания механизма массового тестирования, экономической поддержки граждан, которые потеряли доходы из-за нелепых локдаунов и карантинов выходного дня, а самое важное - закупки не 500 тысяч, а десятков миллионов доз вакцины от COVID-19 для широкомасштабной вакцинации наших граждан", - резюмировала Рудик.