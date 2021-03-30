"Голос" вимагає звільнити Степанова з посади голови МОЗ, - Рудик

"За рік - а сьогодні рівно рік, як Степанова призначили міністром охорони здоров’я - у нього так і не з'явилося плану, як протидіяти поширенню COVID-19. Партія "Голос" переконана: залишати на посаді Максима Степанова - злочин проти українського народу. Максим Степанов має понести персональну політичну відповідальність за численні провали на кожному етапі боротьби з пандемією коронавірусу. Аматори не змогли врятувати країну від пандемії. Вони мають піти й звільнити місце компетентним і чесним людям, для яких важливими будуть людські життя, а не політичні рейтинги", - заявила Рудик.

Тому, за її словами, депутати "Голосу" знову ініціюють відставку керівника МОЗ, за яку вже зібрано понад 100 голосів.

Крім того, Рудик зареєструвала постанову про засудження бездіяльності Кабінету міністрів та інших органів державної влади.

У ній партія закликає персонально прем'єра Дениса Шмигаля та міністра Максима Степанова негайно доповісти у парламенті про актуальну епідеміологічну ситуацію, зокрема, про готовність медичної системи до третьої хвилі коронавірусу, виконання плану вакцинування та закупівлі вакцини, а також забезпечення комплексу економічних заходів із підтримки підприємців.

"У "Голосу" є національний план вакцинації, і ми закликаємо уряд використати його готові та дієві принципи роботи. Ми знаємо як швидко та ефективно, провести вакцинацію, і, що головне, зберегти життя мільйонам українців", - додала лідер "Голосу".

За її словами, Україна має потужності для масового безперебійного вакцинування. Але не має "адекватного міністра охорони здоров'я, здатного організувати найпростіші управлінські процеси". Наприклад, закупити вакцини одночасно з Польщею, Канадою, Ізраїлем та рештою цивілізованого світу.

"Ми вимагаємо від уряду звільнення Максима Степанова з посади міністра, налагодження механізму масового тестування, економічної підтримки громадян, які втратили доходи через безглузді локдауни та карантини вихідного дня, а найважливіше - закупівлі не 500 тисяч, а десятків мільйонів доз вакцини від COVID-19 для широкомасштабного вакцинування наших громадян", - резюмувала Рудик.