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"Голос" призвал президента ветировать проголосованный сегодня законопроект о е-декларации

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Киев, Четверг 03 июня 2021 15:26
"Голос" призвал президента ветировать проголосованный сегодня законопроект о е-декларации Фото: проголосованный сегодня законопроект о е-декларации просят ветировать (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Партия "Голос" призвала президента ветировать проголосованный сегодня законопроект о е-декларации.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"Мы последовательно выступали за возобновление наказания для недобросовестных чиновников и поддерживали все положительные изменения в президентский законопроект. Так, принятый сегодня Советом частично соответствует заявленным целям, однако мы не можем согласиться с тем, что в положительный в целом законопроект большинство в последний момент зашила две токсичные нормы", - говорится в заявлении.

Речь, в частности, идет о:

  • возможности не декларировать имущество членов семьи, если декларант якобы не будет уведомлен о его наличии;
  • за непредоставление декларации в проголосованном ныне законе не предусмотрено лишение свободы, а лишь ограничение, как было раньше.

"Голос" не поддерживал эти правки, которые существенно ухудшают прозрачность декларирования чиновников. Мы должны сделать больше. Мы обращаемся к президенту с призывом ветировать законопроект и вернуть его на рассмотрение парламента с предложениями, которые исправят неприемлемые нормы принятого закона. Или "Голос" будет вынужден подавать отдельный законопроект для устранения этих дефектов. Наказанием за ложь в декларациях для топ-коррупционеров должна быть тюрьма", - отметили в партии.

Напомним, 3 июня Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского о возобновление лишения свободы за ложь в декларациях. Речь идет о проекте закона №4651. "За" проголосовали 307 нардепов.

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