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"Голос" закликав президента ветувати проголосований сьогодні законопроект про е-декларації

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Київ, Четвер 03 червня 2021 15:26
"Голос" закликав президента ветувати проголосований сьогодні законопроект про е-декларації Фото: проголосований сьогодні законопроект про е-декларації просять ветувати (Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

Партія "Голос" закликала президента ветувати проголосований сьогодні законопроект про е-декларації.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному сайті.

"Ми послідовно виступали за відновлення покарання для недоброчесних чиновників і підтримували всі позитивні зміни до президентського законопроекту. Так, проголосований сьогодні Радою частково відповідає заявленим цілям, однак ми не можемо погодитися з тим, що в позитивний загалом законопроект більшість в останній момент зашила дві токсичні норми", - йдеться в заяві.

Мова, зокрема, йде про:

  • можливості не декларувати майно членів родини, якщо декларант нібито не буде повідомлений про його наявність;
  • за неподання декларації в проголосованому нині законі не передбачено позбавлення волі, а лише обмеження, як було раніше.

"Голос" не підтримував ці правки, які суттєво погіршують прозорість декларування чиновників. Ми маємо зробити більше. Ми звертаємося до президента із закликом заветувати законопроект та повернути його на розгляд парламенту з пропозиціями, які виправлять неприйнятні норми ухваленого закону. Або "Голос" буде вимушений подавати окремий законопроект для усунення цих дефектів. Покаранням за брехню в деклараціях для топ-корупціонерів має бути тюрма", - наголосили в партії.

Нагадаємо, 3 червня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях. Йдеться про проект закону №4651. "За" проголосували 307 нардепів.

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