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"Голос" призвал НАПК восстановить госфинансирование партии согласно закону

Автор: Артем Горовенко

Партия "Голос" призвала руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекратить очередные попытки лишить партию финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии в Facebook.

Кроме того, "Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы, как политическое давление на оппозицию. Поскольку среди парламентских партий только "Голос" не получил финансирование за 4 квартал.

"Партия "Голос" всегда последовательно и эффективно отстаивала развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине. "Голос" инициировал и поддерживал законопроекты, направленные на развитие и защиту НАБУ, НАПК, ВАКС и САП, выступал главным парламентским драйвером судебной реформы", - говорится в заявлении.

Как известно, в январе 2021 года НАПК уже лишало партию государственного финансирования. Тогда в судебном порядке "Голос" возобновил финансирование.

"Мы призываем руководство НАПК прекратить игнорировать требования законов Украины и вернуть государственное финансирование "Голоса". В случае давления со стороны третьих лиц, которые заставляют НАПК совершать противоправные действия, требуем сообщить обществу фамилии и должности этих лиц", - резюмировали в партии.

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