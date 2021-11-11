"Голос" призвал НАПК восстановить госфинансирование партии согласно закону

Кроме того, "Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы, как политическое давление на оппозицию. Поскольку среди парламентских партий только "Голос" не получил финансирование за 4 квартал.

"Партия "Голос" всегда последовательно и эффективно отстаивала развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине. "Голос" инициировал и поддерживал законопроекты, направленные на развитие и защиту НАБУ, НАПК, ВАКС и САП, выступал главным парламентским драйвером судебной реформы", - говорится в заявлении.

Как известно, в январе 2021 года НАПК уже лишало партию государственного финансирования. Тогда в судебном порядке "Голос" возобновил финансирование.

"Мы призываем руководство НАПК прекратить игнорировать требования законов Украины и вернуть государственное финансирование "Голоса". В случае давления со стороны третьих лиц, которые заставляют НАПК совершать противоправные действия, требуем сообщить обществу фамилии и должности этих лиц", - резюмировали в партии.