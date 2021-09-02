"Голос" предлагает поддержать украинский рынок аудиокниг и освободить производителей от НДС

"Голос" зарегистрировал законопроект, который расширит действие льготы по налогообложению НДС для книгоиздателей. Законопроект №5876 предлагает освободить от налогообложения НДС подготовку, производство и продажу украинских аудиокниг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослава Железняка.

Проект позволит устранить законодательный пробел и дать дополнительный стимул украинским издателям увеличивать объемы отечественного рынка аудиокниг, убежден автор законопроекта.

"Чтобы поддержать отечественный рынок, украинских книгоиздателей освободили от уплаты НДС еще в 2015 году. Но буквально месяц назад я обнаружил, что эта льгота не распространяется на производство и продажу отечественных аудиокниг. И издатели, и налоговая это подтвердили. Поэтому зарегистрировал законопроект, который устранит этот законодательный пробел. "Голос" всегда поддерживал украинский контент и креативные индустрии, а освобождение отечественных аудиокниг от НДС позволит убрать препятствие для роста украинского рынка аудиокниг. То есть с увеличением объемов производства и продаж, украинские издатели не будут платить на один налог больше", - пояснил Ярослав Железняк.

За последние два года только мобильное приложение украинского сервиса-библиотеки аудиокниг имеет более 150 тыс. пользователей. Депутат прогнозирует, что вслед за мировыми трендами, спрос на аудиокниги в Украине тоже будет расти.

"Если в США рынок аудиокниг в 2018 году вырос на 4%, то в 2020-м уже на 16%, а мировой рынок пересек отметку в 3,5 млрд долл. Поэтому потенциал украинского рынка точно есть, а мы как законодатели должны создать условия для его реализации", - говорит Железняк.

В целом законопроект подписали 23 народных депутата из разных фракций и групп. Ярослав Железняк рассчитывает на включение законопроекта в повестку дня и принятие законопроекта еще в начале новой сессии.

Это не первая инициатива "Голоса", которая поддерживает украинские креативные индустрии. В августе 2020 года Верховная рада приняла законопроект №3060, инициированный Ярославом Железняком, который освобождал от НДС экспорт услуг по кино- и видеопроизводству. В частности, законопроект был одним из необходимых составляющих для сотрудничества украинских продакшн-компаний с крупными иностранными продюсерскими компаниями вроде Netflix.