"Голос" поддерживает только те законы, которые ведут Украину в европейском направлении, - Рудык

"У нас есть очень прозрачная система принятия решений, которая не менялась с начала нашей работы в парламенте. Если мы считаем, что закон является правильным и двигает Украину в ту сторону евроинтеграции, свободного экономического рынка, поддержки малого и среднего бизнеса - поддержим. Мы будем вносить правки, но поддерживать, потому что это правильный закон", - пояснила Кира Рудык.

Она также подчеркнула, что "Голос" никогда не выступал за принятие законов, которые бы вредили Украине. Доказательством этого является то, что в зале парламента не было ни одного скандального голосования фракции, отметила Рудык.

"Если же закон двигает Украину в другую сторону, то нет ни политических, никаких других договоренностей, которые бы заставили голосовать. И невозможно назвать ни одного "зашкварного" голосования, которое бы у нас было", - подчеркнула нардеп.