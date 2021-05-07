"Голос" поддерживает только те законы, которые ведут Украину в европейском направлении, - Рудык
Фракция "Голоса" в Верховной раде поддерживает только те законы, которые ведут Украину в европейском направлении.
Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык в интервью на "5 канале".
"У нас есть очень прозрачная система принятия решений, которая не менялась с начала нашей работы в парламенте. Если мы считаем, что закон является правильным и двигает Украину в ту сторону евроинтеграции, свободного экономического рынка, поддержки малого и среднего бизнеса - поддержим. Мы будем вносить правки, но поддерживать, потому что это правильный закон", - пояснила Кира Рудык.
Она также подчеркнула, что "Голос" никогда не выступал за принятие законов, которые бы вредили Украине. Доказательством этого является то, что в зале парламента не было ни одного скандального голосования фракции, отметила Рудык.
"Если же закон двигает Украину в другую сторону, то нет ни политических, никаких других договоренностей, которые бы заставили голосовать. И невозможно назвать ни одного "зашкварного" голосования, которое бы у нас было", - подчеркнула нардеп.
Напомним, как сообщала ранее лидер "Голоса" Кира Рудык, партия зарегистрировала в парламенте законопроект №5346, который предполагает поддержку бизнеса на время локдауна.