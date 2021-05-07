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"Голос" підтримує лише ті закони, які ведуть Україну у європейському напрямку, - Рудик

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 14:18
"Голос" підтримує лише ті закони, які ведуть Україну у європейському напрямку, - Рудик Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Фракція "Голосу" у Верховній раді підтримує лише ті закони, які ведуть Україну у європейському напрямку.

Про це заявила лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик в інтерв'ю на "5 каналі", коментуючи голосування за частину законопроектів спільно із більшістю.

"У нас є дуже прозора система прийняття рішень, яка не змінювалась з початку нашої роботи в парламенті. Якщо ми вважаємо, що закон є правильним та рухає Україну в ту сторону євроінтеграції, вільного економічного ринку, підтримки малого та середнього бізнесу - підтримаємо. Ми будемо вносити правки, але підтримувати, тому що це правильний закон", - пояснила Кіра Рудик.

Вона також підкреслила, що "Голос" ніколи не виступав за прийняття законів, які б шкодили Україні. Доказом цього є те, що в залі парламенту не було жодного скандального голосування фракції, зазначила Рудик.

"Якщо ж закон рухає Україну в іншу сторону, то немає ані політичних, ніяких інших домовленостей, які б змусили голосувати. І неможливо назвати жодного "зашкварного" голосування, яке б у нас було", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, як повідомляла раніше лідер "Голосу" Кіра Рудик, партія зареєструвала у парламенті законопроект №5346, який передбачає підтримку бізнесу на час локдауну.

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