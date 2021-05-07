"У нас є дуже прозора система прийняття рішень, яка не змінювалась з початку нашої роботи в парламенті. Якщо ми вважаємо, що закон є правильним та рухає Україну в ту сторону євроінтеграції, вільного економічного ринку, підтримки малого та середнього бізнесу - підтримаємо. Ми будемо вносити правки, але підтримувати, тому що це правильний закон", - пояснила Кіра Рудик.

Вона також підкреслила, що "Голос" ніколи не виступав за прийняття законів, які б шкодили Україні. Доказом цього є те, що в залі парламенту не було жодного скандального голосування фракції, зазначила Рудик.

"Якщо ж закон рухає Україну в іншу сторону, то немає ані політичних, ніяких інших домовленостей, які б змусили голосувати. І неможливо назвати жодного "зашкварного" голосування, яке б у нас було", - наголосила нардеп.