"Голос" поддержал отставку Авакова и требует реальной реформы МВД, - Рудык

Фракция "Голос" первой в Верховной раде 9-го созыва начала сбор подписей за отставку министра Арсена Авакова . Она должна была состояться гораздо раньше.

"Реформа правоохранительных органов происходит неэффективно. Полиция так и не стала эффективным государственным институтом и не завоевала доверие общества. В то же время резонансные преступления, совершенные сотрудниками полиции, к сожалению, остаются не расследованными. Конечно, система требует изменений. И мы "за" качественные изменения правоохранительной системы. Наша фракция поддержала отставку Арсена Авакова, но мы понимаем, что эта отставка сама по себе не изменит ситуацию. Нужна политическая воля провести реальную реформу полиции", - отметила Кира Рудык.

По ее словам, каким образом будет продолжаться реформа полиции, и как правоохранительные органы возвращать доверие людей - вот главные вопросы к кандидатам на освободившуюся должность.

"Мы бы хотели верить, что президент и большинство действительно хотят изменить министра на более эффективного. Но опыт предыдущих кадровых решений власти не дает оснований для оптимизма. Поэтому поддерживать кадровые решения правительства партия "Голос" не будет, за это должна нести ответственность коалиция", - резюмировала лидер партии "Голос".