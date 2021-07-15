"Голос" підтримав відставку Авакова і вимагає реальної реформи МВС, - Рудик

"Реформа правоохоронних органів відбувається неефективно. Поліція так і не стала ефективним державним інститутом і не завоювала довіру суспільства. У той же час резонансні злочини, скоєні співробітниками поліції, на превеликий жаль, залишаються не розслідуваними. Звісно, що система потребує змін. І ми "за" якісні зміни правоохоронної системи. Наша фракція підтримала відставку Арсена Авакова, але ми розуміємо, що ця відставка сама по собі не змінить ситуацію. Потрібна політична воля провести реальну реформу поліції", - зазначила Кіра Рудик.

За її словами, яким чином буде продовжуватися реформа поліції, та як правоохоронні органи повертатимуть довіру людей - ось головні питання до кандидатів на звільнену посаду.

"Ми б хотіли вірити, що президент та більшість дійсно хочуть змінити міністра на більш ефективного. Але досвід попередніх кадрових рішень влади не дає підстав для оптимізму. Тому підтримувати кадрові рішення уряду партія "Голос" не буде, за це має нести відповідальність коаліція",- резюмувала лідер партії "Голос".