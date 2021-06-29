"Голос" о перезапуске ВККС: важный шаг в направлении прозрачной судебной реформы

"Партия "Голос" еще в июле прошлого года призвала принять прозрачную модель перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей и подавала соответствующий законопроект. Монобольшинству в парламенте понадобился год, чтобы выйти на финальную редакцию и проголосовать ее в парламенте. "Голос" также подавал критические поправки ко второму чтению и сформировал широкую коалицию в поддержку создания сбалансированной конкурсной комиссии для отбора кандидатов в ВККС. Наконец нас услышали", - отметил Ярослав Железняк.

Законопроект №3711-д вводит и регламентирует конкурсную комиссию, которая отберет кандидатов в ВККС для дальнейшего принятия их в ВРП.

По его словам, для "Голоса" были ключевыми две поправки: первая - мнение международных экспертов должно быть решающим, вторая - именно конкурсная комиссия должна отбирать кандидатов в состав ВККС, а ВРУ только утверждать, добавил народный депутат.

"Для нас важно было, чтобы именно представители независимых международных экспертов имели решающее право голоса в принятии решения комиссии в отношении кандидатов в ВККС. Мы также настояли, чтобы комиссия отбирала 16 кандидатов, а не 32. Чтобы не дать нереформированной ВРП возможность отобрать худших кандидатов из лучших. "Голос" убежден: судебная реформа должна стать фундаментом для других позитивных изменений в стране. И то, что на этой неделе Верховная рада наконец определила судебную реформу как приоритет - правильное решение", - подчеркнул Ярослав Железняк.

Голосование за №3711-д -первый шаг в направлении судебной реформы, отмечает нардеп.

"Однако очень важно не останавливаться на этом. Следующий этап - отмена закона о ВРП и наша команда также имеет ряд предложений по этому документу", - резюмировал он.