"Голос" о перезапуске ВККС: важный шаг в направлении прозрачной судебной реформы
Парламент принял во втором чтении и в целом один из ключевых законопроектов для проведения судебной реформы - №3711-д. Этот документ необходим для реальной перезагрузки судебной системы в Украине.
Об этом заявил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Партия "Голос" еще в июле прошлого года призвала принять прозрачную модель перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей и подавала соответствующий законопроект. Монобольшинству в парламенте понадобился год, чтобы выйти на финальную редакцию и проголосовать ее в парламенте. "Голос" также подавал критические поправки ко второму чтению и сформировал широкую коалицию в поддержку создания сбалансированной конкурсной комиссии для отбора кандидатов в ВККС. Наконец нас услышали", - отметил Ярослав Железняк.
Законопроект №3711-д вводит и регламентирует конкурсную комиссию, которая отберет кандидатов в ВККС для дальнейшего принятия их в ВРП.
По его словам, для "Голоса" были ключевыми две поправки: первая - мнение международных экспертов должно быть решающим, вторая - именно конкурсная комиссия должна отбирать кандидатов в состав ВККС, а ВРУ только утверждать, добавил народный депутат.
"Для нас важно было, чтобы именно представители независимых международных экспертов имели решающее право голоса в принятии решения комиссии в отношении кандидатов в ВККС. Мы также настояли, чтобы комиссия отбирала 16 кандидатов, а не 32. Чтобы не дать нереформированной ВРП возможность отобрать худших кандидатов из лучших. "Голос" убежден: судебная реформа должна стать фундаментом для других позитивных изменений в стране. И то, что на этой неделе Верховная рада наконец определила судебную реформу как приоритет - правильное решение", - подчеркнул Ярослав Железняк.
Голосование за №3711-д -первый шаг в направлении судебной реформы, отмечает нардеп.
"Однако очень важно не останавливаться на этом. Следующий этап - отмена закона о ВРП и наша команда также имеет ряд предложений по этому документу", - резюмировал он.
Напомним, ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что главным вопросом повестки дня Верховной Рады на этой неделе является судебная реформа.
По ее словам, "Голос" уже год последовательно настаивает на том, что в конце концов должна быть перезапущена Высшая квалификационная комиссия судей при ключевом участии международных экспертов.