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"Голос" про перезапуск ВККС: важливий крок в напрямку прозорої судової реформи

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 16:28
"Голос" про перезапуск ВККС: важливий крок в напрямку прозорої судової реформи Фото: Ярослав Железняк (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Парламент ухвалив в другому читанні та в цілому один з ключових законопроектів для проведення судової реформи - №3711-д. Цей документ необхідний для реального перезавантаження судової системи в Україні.

Про це заявив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Партія "Голос" ще в липні минулого року закликала ухвалити прозору модель перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів й подавала відповідний законопроект. Монобільшості в парламенті знадобився рік, щоб вийти на фінальну редакцію та проголосувати її у парламенті. "Голос" також подавав критичні поправки до другого читання та сформував широку коаліцію на підтримку створення збалансованої конкурсної комісії для добору кандидатів до ВККС. Нарешті нас почули", - зазначив Ярослав Железняк.

Законопроект №3711-д запроваджує й регламентує конкурсну комісію, яка відбере кандидатів до ВККС для подальшого ухвалення їх у ВРП.

За його словами, для "Голосу" були ключовими дві поправки: перша - думка міжнародних експертів має бути вирішальною, друга - саме конкурсна комісія має відбирати кандидатів до складу ВККС, а ВРП лише затверджувати, додав народний депутат.

"Для нас важливо було, щоб саме представники незалежних міжнародних експертів мали вирішальне право голосу у прийнятті рішення комісії щодо кандидатів до ВККС. Ми також наполягли, щоб комісія відбирала 16 кандидатів, а не 32. Щоб не дати нереформованій ВРП можливість відібрати гірших кандидатів із кращих. "Голос" переконаний: судова реформа має стати фундаментом для інших позитивних змін у країні. І те, що на цьому тижні Верховна рада нарешті визначила судову реформу як пріоритет - правильне рішення", - підкреслив Ярослав Железняк.

Голосування за №3711-д - перший крок в напрямку судової реформи, зазначає нардеп.

"Проте дуже важливо не зупинятись на цьому. Наступний етап - скасування закону про ВРП і наша команда також має ряд пропозицій щодо цього документу", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що головним питанням порядку денного Верховної ради на цьому тижні є судова реформа.

За її словами, "Голос" вже рік послідовно наполягає на тому, що врешті-решт має бути перезапущена Вища кваліфікаційна комісія суддів за ключової участі міжнародних експертів.

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Партія Голос Судова реформа
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