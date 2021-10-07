"Голос" об отставке Разумкова: власть сделала шаг к разрушению парламентаризма

"Депутаты, которые голосовали за отставку Дмитрия Разумкова, сознательно пошли на нарушение закона. Мы же в "Голосе" считаем, что отставка спикера - это откровенное и циничное разрушение парламентаризма. При этом мы твердо убеждены, что вопрос не в лице спикера, а в соблюдении парламентом украинского законодательства. За прошлую неделю, когда Разумков был на больничном, депутаты увидели, что будет после его отставки: лояльный к Офису президента вице-спикер просто сломал парламент через колено", - говорится в заявлении.

В "Голосе" уверяют, что спикер, который придерживается регламента - последний форпост возможности работы парламента как независимого института.

"Каким образом работать дальше, видя, что на каждом шагу власть нарушает закон? К сожалению, на этой неделе он нарушался неоднократно", - добавляют нардепы.

В "Голосе" отмечают, что избиратели хотят, чтобы они качественно выполняли программу, защищали их права и интересы.

"Сейчас у оппозиции практически не будет возможностей выполнять свою работу. К сожалению, свои ценности предали Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Владимир Цабаль. Эти люди пошли на нарушение своих обещаний избирателям и задекларированных ими же принципов и ценностей. "Голос" категорически осуждает участие в узурпации власти", - резюмируют в заявлении.