"Голос" инициировал законопроект об уменьшении налога на зарплату

Команда "Голоса" зарегистрировала пакет законопроектов для реформы налогообложения труда в Украине. Это системный шаг, который обеспечит больше денег в карманах и больше возможностей предпринимателям развивать свое дело.

Для этого "Голос" предлагает установить один объединенный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо трех существующих зарплатных налогов и одновременно уменьшить ставку налога с 34% до 20%. Авторами соответствующих законопроектов №6548 и №6549 выступили народные депутаты "Голоса" Ярослав Железняк, Кира Рудык, Инна Совсун, Андрей Осадчук, Леся Василенко, Олег Макаров, Роман Костенко.

"Голос" последовательно отстаивает интересы законопослушных предпринимателей, и либерализация налоговой нагрузки - закономерный и ожидаемый бизнесом шаг. Сейчас с зарплаты каждого работника взимается три налога и сбора - налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор (ВЗ) и единый социальный взнос (ЕСВ). Предложенные "Голосом" изменения в Налоговый кодекс предполагают, что с 2023 года будет только один объединенный налог НДФЛ. Соответственно, громоздкий закон об ЕСВ отменяется, а сборы будут включены в НДФЛ. Ставка НДФЛ будет уменьшаться постепенно в течение четырех лет до 20%.

"Весь прошлый год мы регулярно встречались с бизнес-ассоциациями. Все они высказывали один совет властям: хотите роста экономики, инвестиций, увеличения рабочих мест и благосостояния граждан - уменьшайте налоговую нагрузку на зарплаты. Именно уменьшение налоговой нагрузки позволит поднимать зарплаты или создавать новые рабочие места даже при существующем зарплатном фонде. Объединение налогов уменьшит затраты времени и денег на его администрирование - за последние 15 лет 62 страны успешно воспользовались этим механизмом", - заявил Ярослав Железняк.

Изменения в Бюджетный кодекс предполагают, что полученные поступления НДФЛ будут перераспределяться между местными бюджетами и Пенсионным фондом и другими фондами социального страхования.

Законопроект "Голоса" позволит каждому украинцу, который работает официально, получить дополнительно по меньшей мере 20% зарплаты в карман, а сумму уплаченных налогов уменьшить более чем в полтора раза. Например, сейчас при средней зарплате в 14 тыс. грн работник отдает 5 810 грн налогов и получает на руки 11 270 грн. После уменьшения налоговой нагрузки сумма налогов уменьшится до 3416 грн., а у работника останется 13 664 грн. зарплаты, которые он сможет потратить на собственные нужды.

"По оценкам экспертов, только в прошлом году украинцы получали около 300 млрд грн "в конвертах". Легкие налоги - это возможность для людей легально работать, зарабатывать достойную зарплату и чувствовать себя защищенными. Это ресурс для предприятий увеличивать зарплаты и создавать новые рабочие места. Единый компенсатор, который может быть у настоящей налоговой реформы - это рост экономики. Все остальное - это только игра в наперстки с бизнесом и перераспределение налогов. Поэтому "Голос" предлагает настоящую реформу налогообложения зарплат, которую действительно можно будет и почувствовать в кошельке, и увидеть в предложениях на сайтах поиска работы", - пояснила лидер "Голоса" Кира Рудык.

Кроме того, законопроект "Голоса" предусматривает дополнительные бонусы для налогоплательщиков - информирование граждан о суммах уплаченного НДФЛ в "Дие" и расширение права получить налоговую скидку и вернуть часть уплаченного НДФЛ для тех, кто арендует квартиру, содержит двух и более детей или родителей старше 80 лет.