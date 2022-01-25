"Голос" ініціював законопроект про зменшення податку на зарплату

Команда "Голосу" зареєструвала пакет законопроектів для реформи оподаткування праці в Україні. Це системний крок, який забезпечить більше грошей в кишенях працівників та більше можливостей підприємцям розвивати свою справу.

Для цього "Голос" пропонує встановити один об’єднаний податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість трьох існуючих зарплатних податків та водночас зменшити ставку податку з 34% до 20%. Авторами відповідних законопроектів №6548 та №6549 виступили народні депутати "Голосу" Ярослав Железняк, Кіра Рудик, Інна Совсун, Андрій Осадчук, Леся Василенко, Олег Макаров, Роман Костенко.

"Голос" послідовно відстоює інтереси законослухняних підприємців, і лібералізація податкового навантаження - закономірний та очікуваний бізнесом крок. Зараз із зарплати кожного працівника стягується три податки та збори - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір (ВЗ) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Запропоновані "Голосом" зміни до Податкового кодексу передбачають, що з 2023 року буде лише один об’єднаний податок ПДФО. Відповідно, громіздкий закон про ЄСВ скасовується, а збори будуть включені до ПДФО. Ставка ПДФО буде зменшуватися поступово протягом чотирьох років до 20%.

"Весь минулий рік ми регулярно зустрічалися з бізнес-асоціаціями. Всі вони висловлювали одну пораду владі: хочете росту економіки, інвестицій, збільшення робочих місць та добробуту громадян - зменшуйте податкове навантаження на зарплати. Саме зменшення податкового навантаження дозволить піднімати зарплати чи створювати нові робочі місця навіть за існуючого зарплатного фонду. Об’єднання податків зменшить витрати часу та грошей на його адміністрування - за останні 15 років 62 країни успішно скористалися цим механізмом", - заявив Ярослав Железняк.

Зміни до Бюджетного кодексу передбачають, що отримані надходження ПДФО будуть перерозподілятися між місцевими бюджетами та Пенсійним фондом і іншими фондами соціального страхування.

Законопроект "Голосу" дозволить кожному українцю, який працює офіційно, отримати додатково щонайменше 20% зарплати у кишені, а суму сплачених податків зменшити більш ніж в півтора рази. Наприклад, зараз при середній зарплаті у 14 тис. грн працівник віддає 5 810 грн податків та отримує на руки 11 270 грн. Після зменшення податкового навантаження сума податків зменшиться до 3416 грн, а у працівника залишиться 13 664 грн зарплати, які він зможе витратити на власні потреби.

"За оцінками експертів, тільки в минулому році українці отримували близько 300 млрд грн "в конвертах". Легкі податки - це можливість для людей легально працювати, заробляти гідну зарплату та почуватися захищеними. Це ресурс для підприємств збільшувати зарплати та створювати нові робочі місця. Єдиний компенсатор, який може бути у справжньої податкової реформи - це зростання економіки. Все інше - це лише гра в наперстки з бізнесом та перерозподіл податків. Тому "Голос" пропонує справжню реформу оподаткування зарплат, яку справді можна буде і відчути у гаманці, і побачити у пропозиціях на сайтах пошуку роботи", - пояснила лідер "Голосу" Кіра Рудик.

Крім того, законопроект "Голосу" передбачає додаткові бонуси для платників податків - інформування громадян про суми сплаченого ПДФО у "Дії" і розширення права отримати податкову знижку та повернути частину сплаченого ПДФО для тих, хто орендує квартиру, утримує двох та більше дітей або батьків старше 80 років.