"Голос" инициировал обращение в Кабмин из-за невыплаты зарплат педагогам

"Сейчас уже май, а люди до сих пор не получили честно заработанных за декабрь средств. Территориальной реформой часть районных госадминистраций и районных советов были ликвидированы, в том числе и Острожская РГА и Острожская райсовет, однако механизма передачи всех полномочий никто до конца не учел. С 1 января заработную плату для непедагогических работников выплачивает Острожская территориальная община", - пояснил председатель фракции "Голос" в Острожском городском совете Павел Никитюк.

Чтобы решить проблему, "Голос" обратился к Кабинету министров с просьбой вмешаться в ситуацию и решить ее в сотрудничестве с ОТГ, отметила нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

"Процесс децентрализации является непростым, но нас возмущает, когда в результате неудачных решений или безответственности на местах сама идея децентрализации полностью искажается. Ситуация, когда работники сферы образования не получают зарплату, неприемлема. То, что районная власть не смогла вовремя выплатить зарплату педагогам - это уже вопрос к прошлой районной власти. Нет никаких оснований, чтобы не выплачивали задолженность по зарплате просто из-за смены того, кто управляет учебными заведениями. Поэтому я обратилась к правительству с просьбой дать четкий алгоритм действий для того, каким образом сделать так, чтобы зарплата была выплачена. Сделаем все возможное для того, чтобы педагоги получили свою законную зарплату, за работу, которую они уже выполнили", - заявила Инна Совсун.