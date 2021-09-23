"Голос" будет требовать изменений в закон об олигархах на основе предложений Венецианской комиссии

Партия "Голос" потребует изменений в закон об олигархах (№5599) на основе предложений Венецианской комиссии. Политсила считает, что принятие закона в нынешней редакции может создать колоссальное давление на бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии в Facebook .

"Голос" будет внимательно следить за действиями власти и делать все возможное, чтобы минимизировать негативное влияние политической верхушки, в частности, на малый и средний бизнес", - заявили в политсиле.

В заявлении также говорится, что партия дождется решения Венецианской комиссии и потребует изменений в закон на основе предложений этой комиссии. Если Венецианская комиссия полностью раскритикует его, тогда политсила будет настаивать на отмене действия этого закона вообще.

"Мы работаем над созданием законодательных мер предотвращения злоупотреблений власти в процессе выполнения "антиолигархического" закона. И обязательно найдем решение. Потому что просто наблюдать за разрушением основных основ демократического общества мы не можем", - добавляют в "Голосе".

В политсиле убеждены, что в Украине уже достаточно развита инфраструктура антикоррупционных органов, которые могли бы взять на себя ответственность принимать решения, кто олигарх, а кто нет.

"Поддержка народными депутатами МФО "Справедливость" категорически противоречит позиции партии "Голос" и является предательством предвыборных обещаний нашим избирателям и шагом к слиянию с властью", - резюмировали в "Голосе".