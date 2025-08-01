З голом від Бурди: "Колос" та "Кривбас" зняли "прокляття" перших матчів УПЛ

УПЛ, 1-й тур

"Колос" – "Кривбас" – 2:1

Гол: Бурда, 14, Теллес, 71 - Каменський, 90

Рятівник Бурда

Справа в тому, що починаючи з турніру-2022/23 стартові матчі УПЛ незмінно завершувалися нульовими нічиїми.

Так зіграли "Шахтар" та "Металіст 1925" у 2022-му, "Оболонь" та "Колос" – у 2023-му та "Верес" з "Карпатами" – на початку минулого сезону.

Цього ж разу саме "Колос" зробив все, щоб свято першого матчу не вийшло "сухим". З самого початку ковалівці активно діяли біля воріт суперника і навіть відзначились вже на 9-й хвилині, коли Климчук закотив м'яч у порожні ворота. Проте цей гол відмінили арбітри після перегляду ВАР.

А от до голу Бурди на 15-й хвилині питань вже не було. Досвідчений захисник точно пробив головою після подачі зі штрафного від Ррапая.

На жаль, приблизно через 20 хвилин герой першого туру отримав травму та був змушений залишити поле.

Проте, ще до перерви команда Руслана Костишина могла збільшити свою перевагу. Щодо підопічних Патріка ван Леувена, то в них таких нагод не було.

Гол-красень, якого не сталося

Перерва не змінила перебіга подій на полі. "Колос" діяв активніше, цікавіше і мав моменти для взяття воріт. На 50-й хвилині Цуріков ефектно пробив боковими ножицями з гострого кута, але м'яч після його удару влучив у стійку. Якби півзахисник ковалівців влучив у ворота – вийшов би справжній гол-красень.

А на 71-й хвилині "Колос" забив вдруге. І знову після стандарту та після навісу Ррапая. Тільки тепер замість Бурди передачу замкнув Теллес.

На останніх хвилинах господарі могли довести спрву до розгрому. Вони мали два моменти, де головною дійовою особою був Понєдельнік, який ще у минулому сезоні виступав за "Кривбас". Спочатку півзахисник асистував Третякову, після удару якого м'яч влучив у поперечину, а згодом вже сам впритул не зумів переграти воротаря гостей Кемкіна.

І от на цьому підйомі "Колос" неспдівано пропустив у самому кінці матчу. Гравець господарів Краснічі на рівному місці втратив м'яч, чим розпочав небезпечну атаку, суперників. По воротах "Колоса" бив Мендоса - його удар парирував Пахолюк, але на добиванні першим опинився Каменський - 2:1.

Таким чином, "Колос" успішно стартував у новому сезоні. А для наставника криваріжців ван Леувена перший млинець став гливким.