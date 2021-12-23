ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ожеледиця та сильні пориви вітру: в Україні оголошено штормове попередження на завтра

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 15:22
Ожеледиця та сильні пориви вітру: в Україні оголошено штормове попередження на завтра Фото: в Україні оголошено штормове попередження на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 24 грудня, в Україні оголошено штормове попередження. Будуть сильні пориви вітру, а на дорогах ожеледиця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського гідрометеорологічного центру.

Вночі у західних областях та вдень в Україні очікуються сильні пориви вітру, швидкість яких досягатиме 15-20 м/с. У західній частині країни - ожеледь.

"В Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовини. І рівень небезпечності", - пише пресслужба.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих дорогах та вулицях.

Ожеледиця та сильні пориви вітру: в Україні оголошено штормове попередження на завтра

Фото: в Україні оголошено штормове попередження на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Штормове попередження
NEWS
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
DAILY
Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"