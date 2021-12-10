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Гололедица, метель, туман. Объявлено штормовое предупреждение, возможен сбой работы транспорта

Новина українською →
Киев, Пятница 10 декабря 2021 08:53
Гололедица, метель, туман. Объявлено штормовое предупреждение, возможен сбой работы транспорта Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о тумане, гололедице на дорогах и снегопадах в горах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в Киеве и Киевской области, в северных, Винницкой и Черкасской областях гололед, на дорогах западных и северных областей гололедица (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, ночью и утром 10 декабря в Киеве и Киевской области, а также в большинстве областей сохранится туман, видимость 200-500 м.

В связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Напомним, на западе страны прогнозируются дожди и мокрый снег.

Отметим, украинцев предупредили о гололедице на дорогах: водителям и пешеходам дали рекомендации.

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