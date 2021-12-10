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Ожеледиця, хуртовина, туман. Оголошено штормове попередження, можливий збій роботи транспорту

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 08:53
Ожеледиця, хуртовина, туман. Оголошено штормове попередження, можливий збій роботи транспорту Фото: в Україні оголошено штормове попередження (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження. Синоптики попередили про туман, ожеледицю на дорогах та снігопади у горах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у Києві та Київській області,у північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледь, на дорогах західних та північних областей ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Крім того, вночі та вранці 10 грудня у Києві та Київській області, а також у більшості областей утримається туман, видимість 200-500 м.

У зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Нагадаємо, на заході країни прогнозуються дощі та мокрий сніг.

Зазначимо, українців попередили про ожеледицю на дорогах: водіям і пішоходам дали рекомендації.

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