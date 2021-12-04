Гололедица, дожди со снегом и местами мороз до -13: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 4 декабря в восточных и южных областях Украины ожидаются дожди с мокрым снегом в течение суток. На западе страны местами морозы ударят до -13.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
На остальных территориях синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Только ночью в Сумской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается небольшой мокрый снег, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на дорогах гололедица.
Температура воздуха сегодня составит:
Сегодня в столице синоптики прогнозируют гололед, без осадков. Температура воздуха днем составит 0 +2 градусов, а ночью -4 -6 мороза.
Напомним, в Украине сегодня и завтра синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Водителей призывают быть осторожными и внимательными за рулем.