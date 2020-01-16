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Гололед и заснеженные перевалы: водителей предупредили об ухудшении погоды

Новости » Общество     16.01.2020 - 09:14
Гололед и заснеженные перевалы: водителей предупредили об ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Средняя температура воздуха -5+1

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Днепропетровской и Кировоградской областях местами гололедица, покрытие на Вишковском, Торунском и Ужоцком перевалах местами заснеженное. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укравтодора".

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. Средняя температура воздуха -5+1.

Кроме того, в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупредили о тумане в Киеве и Киевской области.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 16 января туман, видимость 200-500 м ( І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. Сегодня погода в Украине теплая, дождей и снега не будет, температура воздуха достигнет +8. В столице переменная облачность. Дождей и снега не будет. Днем температура воздуха составит +1+3, а ночью 0-2.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в четверг, 16 января, погода ожидается довольно прохладная, но солнечная и без осадков.

Потепление до +8: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Дожди со снегом и тепло до +5: прогноз погоды на сегодня
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