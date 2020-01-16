Ожеледиця та засніжені перевали: водіїв попередили про погіршення погоди

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Середня температура повітря -5+1

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями ожеледиця, покриття на Вишківському, Торунському та Ужоцькому перевалах місцями засніжене. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укравтодору".

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано. Середня температура повітря -5+1.

Крім того, у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про туман у Києві та Київській області.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, вранці 16 січня туман, видимість 200-500 м ( І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. Сьогодні погода в Україні тепла, дощів та снігу не буде, температура повітря досягне +8. У столиці мінлива хмарність. Дощів та снігу не буде. Вдень температура повітря складе +1+3, а вночі 0-2.

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у четвер, 16 січня, погода очікується досить прохолодна, але сонячна і без опадів.