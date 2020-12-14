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Гололед, туман и морось: в Украине ухудшилась погода

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 14 декабря продолжает ухудшаться, на дорогах гололед. Водителей также предупреждают о тумане.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Водителей предупреждают о тумане в стране, кроме юго-восточной части, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Также в этой части Украины будет гололед на дорогах.

В Киеве 14 декабря из-за гололеда объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупреждают в ГСЧС.

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Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщают, что сейчас морось выпадает в Винницкой, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, в районах, где температура воздуха минусовая возникает угроза образования гололедицы.

Туман в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

На сегодня, по данным синоптиков Укргидрометцентра, будут осадки в виде мокрого снега с дождем практически на всей территории страны.

Напомним, в новогоднюю ночь погода в Украине будет морозной, при этом ожидается выпадение мокрого снега или снега с дождем, который впоследствии замерзнет и превратится в гололед.

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