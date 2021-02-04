Гололед и шквальный ветер. В Киеве резко ухудшится погода

В Киевской области и в столице ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили о гололеде и шквальном ветре до 20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По информации Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области до конца суток 4 февраля и в течение 5 февраля - гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели добавляют, что в регионе в этот период также будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Напомним, в Карпатах 4-5 февраля возможен сход лавин. В связи с этим сохранится значительная снеголавинная опасность. Туристам не рекомендуют ходить в горы.

Также РБК-Украина писало, что завтра, 5 февраля, в Украину придет очередное похолодание. Плюсовая температура сохранится лишь в Закарпатской области. На остальной территории страны будет минус, при этом в Сумской области ожидается до -10 градусов. При этом осадков не прогнозируют.