Ожеледиця та шквальний вітер. У Києві різко погіршиться погода

У Київській області та у столиці очікується погіршення погодних умов. Синоптики повідомили про ожеледицю та шквальний вітер до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За інформацією УкрГідрометцентру, по Києву та Київській області до кінця доби 4 лютого та протягом 5 лютого ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні відомства.

Також рятувальники додають, що у регіоні у цей період також спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Нагадаємо, у Карпатах 4-5 лютого можливе сходження лавин. У зв'язку з цим збережеться значна небезпека сніголавинна. Туристам не рекомендують ходити у гори.

Також РБК-Україна писало, що завтра, 5 лютого, в Україну прийде чергове похолодання. Плюсова температура збережеться лише в Закарпатській області. На решті території країни буде мінус, при цьому в Сумській області очікується до -10 градусів. При цьому опадів не прогнозують.